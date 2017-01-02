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В мире

Times: в Литве готовят партизан на случай "российской оккупации"

15:4902.01.2017
(обновлено: 15:51 02.01.2017)
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Американские военнослужащие во время учений НАТО в Литве
© Flickr/ U.S. Army/Pablo N. Piedra

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Бойцы-добровольцы Союза стрелков Литвы проводят учения на случай "оккупации" со стороны России, пишет газета Times.

На учениях стрелки отрабатывали "засаду", отмечает журналист издания Том Парфитт, побывавший на мероприятиях по приглашению литовской стороны. Добровольцы готовятся к партизанской борьбе, опасаясь роста напряжения, которое может быть связано с наращиванием военного потенциала стран Запада и России в Восточной Европе.

Служащие литовской национальной армии
© РИА Новости. Мариус Баранаускас
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"Мы должны подготовиться к защите нашей страны от врага", — рассказал газете один из участников маневров, 35-летний бизнесмен Мантас Раукис, занимающийся продажей одеял и подушек. Раукис вступил в Союз стрелков год назад из-за "крымской темы с русскими".

По словам штабного офицера Союза стрелков Литвы Довидаса Рогулиса, количество членов объединения резко выросло после присоединения Крыма к России. Если два года назад в организации было зарегистрировано менее 2 тысяч взрослых членов, то сейчас их уже 4500. Кроме того, численность молодежного корпуса выросла с 5 до 6 тысяч человек.

Среди добровольцев Союза есть даже член литовского парламента, бывший министр иностранных дел Аудронюс Ажубалис, он присоединился к стрелкам два года назад.

"Я вступил, чтобы быть вместе с другими людьми, готовыми действовать в случае угрозы для нашей страны. Разумеется, я не думаю, что мы можем потягаться в эффективности с профессионалами, но мы могли бы исполнять долг в тылу, действуя как партизаны", — отметил Ажубалис.

Самолеты НАТО. Архивное фото
© AP Photo/ Mindaugas Kulbis
Число полетов авиации НАТО у границ России за десять лет выросло втрое
В регулярной армии Литвы насчитывает несколько тысяч солдат, однако в нынешнем году в регионе появится большое количество военнослужащих Североатлантического альянса. Руководство НАТО приняло решение развернуть в Прибалтике и Польше четыре усиленных батальона и тактические группы. На территории нескольких стран Европы также появится бронетанковая бригада американских сухопутных войск.

Ранее глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства, завил о масштабном наращивании военного потенциала НАТО у российских границ. По словам министра, число полетов самолетов-разведчиков стран альянса у границ России за 10 лет увеличилось в 3 раза, у западных границ — в 8 раз. Помимо этого, в 2016 году НАТО вдвое нарастил интенсивность военных учений, большинство из которых имеют антироссийскую направленность.

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