СМИ: число погибших в результате трех взрывов в Багдаде достигло 40

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Более 40 человек погибли в результате трех взрывов в Багдаде, еще десятки ранены, сообщает курдский телеканал Rudaw.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел на площади в шиитском районе Мадинат-эс-Садр в Багдаде. В результате взрыва, который осуществил смертник, погибли 32 человека, еще 61 ранен.

Как сообщает телеканал со ссылкой на полицию дает другие цифры: в результате этого же взрыва погибли не менее 35 человек, еще 60 пострадали.

После первого инцидента чиновник из МВД Ирака подтвердил информацию о втором взрыве рядом с больницей в том же районе, в результате которого погибли еще 11 человек. Третий взрыв прогремел рядом с больницей в центральной части Багдада, сообщается о семерых погибших или пострадавших.

Число погибших или пострадавших в результате трех взрывов составило 113 человек. Как сообщил источник в полиции, это число может возрасти. По данным телеканала, ответственность за все взрывы взяла на себя террористическая группировка " Исламское государство " (ИГ, запрещена в РФ).

"Исламское государство" является на сегодняшний день одной из главных угроз мировой безопасности. За три года террористам удалось захватить значительные территории Ирака и Сирии, часть которых удалось отбить за последние месяцы. Единого фронта борьбы с ИГ нет: с группировкой борются правительственные войска Сирии при поддержке российских Воздушно-космических сил, армия Ирака, международная коалиция во главе с США, а также курды, ливанские и иракские шиитские ополченцы.