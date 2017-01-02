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В мире

В гостинице в Ереване обнаружили тело российского военного

15:2602.01.2017
(обновлено: 16:16 02.01.2017)
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Автомобиль скорой помощи в Ереване. Архивное фото
© Sputnik
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ЕРЕВАН, 2 янв – РИА Новости, Гамлет Матевосян. Тело майора российской военной базы в Армении 45-летнего Виктора Емельянова нашли в одной из гостиниц в Ереване, сообщил РИА Новости представитель полиции республики.

Вид на город Ереван. Архивное фото
© РИА Новости. Алина Старостина
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"Первого января в 19.00 (18.00 мск) в полицию поступил звонок от бригады скорой помощи. В одной из комнат гостиницы "Дружба" был обнаружен труп Виктора Е. 1972 года рождения. По предварительному заключению, Виктор Е. скончался скоропостижно. Назначена судмедэкспертиза. Подробности уточняются", — сказал собеседник агентства.

По данным полиции, Емельянов был временно прописан в гостинице; он служил в звании майора заместителем начальника штаба одной из воинских частей российской военной базы в Армении.

Согласно предварительному заключению судмедэксперта, следов насилия на теле Емельянова не обнаружено.

Военные учения на полигоне Алагяз в Армении. Архивное фото
© Sputnik/ Асатур Есаянц
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Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного военного округа, причиной смерти офицера могла стать острая сердечная недостаточность. По факту смерти возбуждено уголовное дело.

Командование российской военной базы в Армении совместно с правоохранительными органами устанавливает все обстоятельства случившегося, отметили в пресс-службе ЮВО.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности. База оснащена ЗРК С-300В, Бук-М1-2, истребителями МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.

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В мире
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25 пользователей оставили 32 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Tut_en
    Что то много негатива вокруг Армении и Азербайджана.Кому так неймется разжечь конфликт.То труба взорвалась,то смерть Российского офицера.Не успокоятся стратеги из-за океана,пока не успокоим.Так им хочется "задергать"Россию.И все им хочется чужими руками.Чечня,Карабах,Киргизия,Грузия,Приднестровье,Украина.Не пора ли уже остановить этот парад демократии по СНГ.
    15:52
    02.01.2017
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  • popovitch.sergei в ответ пользователю Dmitriy Kruchinin(показатьскрыть)
    Dmitriy Kruchinin, вот ты знаток выхода на пенсию??)))) Что значит в 45 лет уже давно должен быть на пенсии??? в 45 лет и выходят только...а вообще все зависит от "потолка" звания по должности....можно уйти на пенсию в 45 лет в разном звании....это говорит о том, я думаю, что сам то ты вряд ли служил!
    17:35
    02.01.2017
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