В гостинице в Ереване обнаружили тело российского военного

ЕРЕВАН, 2 янв – РИА Новости, Гамлет Матевосян. Тело майора российской военной базы в Армении 45-летнего Виктора Емельянова нашли в одной из гостиниц в Ереване, сообщил РИА Новости представитель полиции республики.
По данным полиции, Емельянов был временно прописан в гостинице; он служил в звании майора заместителем начальника штаба одной из воинских частей российской военной базы в Армении.
Согласно предварительному заключению судмедэксперта, следов насилия на теле Емельянова не обнаружено.
Командование российской военной базы в Армении совместно с правоохранительными органами устанавливает все обстоятельства случившегося, отметили в пресс-службе ЮВО.
В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности. База оснащена ЗРК С-300В, Бук-М1-2, истребителями МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.