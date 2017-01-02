В гостинице в Ереване обнаружили тело российского военного

ЕРЕВАН, 2 янв – РИА Новости, Гамлет Матевосян. Тело майора российской военной базы в Армении 45-летнего Виктора Емельянова нашли в одной из гостиниц в Ереване, сообщил РИА Новости представитель полиции республики.

"Первого января в 19.00 (18.00 мск) в полицию поступил звонок от бригады скорой помощи. В одной из комнат гостиницы "Дружба" был обнаружен труп Виктора Е. 1972 года рождения. По предварительному заключению, Виктор Е. скончался скоропостижно. Назначена судмедэкспертиза. Подробности уточняются", — сказал собеседник агентства.

По данным полиции, Емельянов был временно прописан в гостинице; он служил в звании майора заместителем начальника штаба одной из воинских частей российской военной базы в Армении.

Согласно предварительному заключению судмедэксперта, следов насилия на теле Емельянова не обнаружено.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного военного округа, причиной смерти офицера могла стать острая сердечная недостаточность. По факту смерти возбуждено уголовное дело.

Командование российской военной базы в Армении совместно с правоохранительными органами устанавливает все обстоятельства случившегося, отметили в пресс-службе ЮВО.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности. База оснащена ЗРК С-300В, Бук-М1-2, истребителями МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.