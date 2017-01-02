В Турции задержали восемь подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле
14:4102.01.2017
(обновлено: 14:42 02.01.2017)
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Полиция Турции задержала в понедельник восемь человек по подозрению в причастности к теракту Стамбуле, пишет газета Daily Sabah.
Ранее сообщалось, что турецкая полиция в субботу задержала восемь боевиков террористической группировки "Исламское государство"
(ИГ, запрещена в РФ) по подозрению в подготовке теракта.
Как сообщает газета со ссылкой на МВД страны, десятки людей были задержаны за последнюю неделю по подозрению в связях с ИГ. В опубликованном в понедельник заявлении говорится, что всего были задержаны 147 человек, среди них 35 были официально помещены под арест.
В новогоднюю ночь на ночной клуб Reina в Стамбуле, где находились в тот момент 700 человек, произошло вооруженное нападение. В результате террористического акта погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются.
Теракт в ночном клубе в Стамбуле
Террорист застрелил полицейского перед входом в клуб, затем вошел внутрь и открыл беспорядочную стрельбу.
По данным здания Hurriyet, в помещении находились 700-800 человек.
Жертвами нападения стали как минимум 39 человек. Еще 69 получили ранения.
По предварительным данным, террорист стрелял из автомата Калашникова.
После начала стрельбы люди в панике бежали из клуба, многие прыгали в пролив Босфор.
В результате теракта погибли 16 иностранных граждан.
Губернатор Стамбула Васип Шахин назвал вооруженное нападение на клуб Reina терактом.
Разнится информация о судьбе нападавшего. Британская газета The Guardian со ссылкой на источники в турецком правительстве утверждает о ликвидации террориста, а агентство Рейтер, ссылаясь на главу МВД Турции, сообщает, что поиски убийцы продолжаются.
"Я не видел, кто стрелял, но слышал выстрелы. Моя подружка была на высоких каблуках. Я поднял ее и вынес на своей спине", — написал в Twitter футболист Сефа Бойдас.
"Прежде чем я успела понять, что случилось, мой муж упал на меня. Мне пришлось поднять несколько тел, чтобы выбраться наружу", — рассказала агентству Ассошиэйтед Пресс одна из посетительниц. Ее супруг был ранен при нападении.
По предварительным данным генконсульства РФ в Стамбуле, российских граждан в ночном клубе не было.
Клуб Reina - одно из самых дорогих и популярных заведений Стамбула.
Владелец клуба Мехмет Коджарслан заявил, что американская разведка предупреждала о готовящемся нападении.