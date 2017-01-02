Жителей Рима возмутило открытие McDonald's в здании, принадлежащем Ватикану

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В Риме в здании, находящемся в собственности Ватикана, открылся McDonalds, передает CNBC.

Ресторан появился в нескольких метрах от площади Святого Петра. Заведение занимает нижний этаж дома, в котором проживает несколько кардиналов Католической церкви, в том числе префект Конгрегации Доктрины Веры Герхард Людвиг Мюллер.

McDonalds around corner from St Peter's sq, open for business in Vatican-owned building, despite resident protests pic.twitter.com/MW6JYVNNrJ — Sylvia Poggioli (@spoggioli1) 31 декабря 2016 г.

За аренду помещения McDonald's будет платить Ватикану более $30 тысяч ежемесячно.

Отмечается, что ресторан заработал 30 декабря без каких-либо приуроченных к открытию мероприятий, поскольку римляне и отдельные представители католического духовенства были недовольны таким соседством.

Профессор Папской академии кардинал Элио Сгреччино счел решение церкви "извращением". По его словам, никакая цена, сколь высокой она бы ни была, не может оправдать "постыдную" продажу "вредной пищи" в таком месте. Римляне уже успели окрестить заведение "МакВатиканом".