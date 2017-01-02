Жителей Рима возмутило открытие McDonald's в здании, принадлежащем Ватикану

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В Риме в здании, находящемся в собственности Ватикана, открылся McDonalds, передает CNBC.
Ресторан появился в нескольких метрах от площади Святого Петра. Заведение занимает нижний этаж дома, в котором проживает несколько кардиналов Католической церкви, в том числе префект Конгрегации Доктрины Веры Герхард Людвиг Мюллер.
McDonalds around corner from St Peter's sq, open for business in Vatican-owned building, despite resident protests pic.twitter.com/MW6JYVNNrJ— Sylvia Poggioli (@spoggioli1) 31 декабря 2016 г.
За аренду помещения McDonald's будет платить Ватикану более $30 тысяч ежемесячно.
Профессор Папской академии кардинал Элио Сгреччино счел решение церкви "извращением". По его словам, никакая цена, сколь высокой она бы ни была, не может оправдать "постыдную" продажу "вредной пищи" в таком месте. Римляне уже успели окрестить заведение "МакВатиканом".