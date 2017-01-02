В китайском аэропорту Чэнду из-за смога задерживаются более 80 рейсов

ПЕКИН, 2 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Более 80 авиарейсов были задержаны в международном аэропорту Шуанлю в китайском городе Чэнду (провинция Сычуань) из-за смога, более 8 тысяч пассажиров вынуждены оставаться в аэропорту.

Как передает в понедельник агентство Синьхуа, еще минимум семь рейсов были отменены. Согласно информации сайта по мониторингу загрязнения воздуха, по состоянию на 18.45 по местному времени (13.45 мск) концентрация вредных частиц PM2.5 в воздухе Чэнду составляет 167 микрограммов на кубометр. Безопасный уровень, рекомендуемый ВОЗ, составляет 25 микрограммов на кубический метр.

Как отмечает агентство, из-за смога взлетно-посадочная полоса аэропорта в Чэнду была закрыта в течение четырех часов.

Четырехуровневая система определения загрязнения воздуха была введена в Китае в 2013 году. Согласно установленным правилам, муниципальные власти объявляют о красном уровне тревоги, когда сильный смог продолжается более трех дней подряд, оранжевый — три дня, желтый — два дня и синий — один день.