Берлин осудил теракт в Стамбуле самым серьезным образом
БЕРЛИН, 2 янв – РИА Новости, Татьяна Фирсова. Правительство Германии и канцлер Ангела Меркель осуждают теракт в Стамбуле "самым серьезным образом", сообщил официальный представитель правительства Георг Штрайтер.
"Правительство самым серьезным образом осуждает теракт, вчера канцлер уже выразила соболезнования. Мы шокированы действиями преступника, сочувствуем семьям погибших", — сказал Штрайтер журналистам в Берлине в понедельник.
В новогоднюю ночь произошло вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле. Вооруженный автоматом террорист застрелил полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. Погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 ранены.
Теракт в ночном клубе в Стамбуле
Террорист застрелил полицейского перед входом в клуб, затем вошел внутрь и открыл беспорядочную стрельбу.
По данным здания Hurriyet, в помещении находились 700-800 человек.
Жертвами нападения стали как минимум 39 человек. Еще 69 получили ранения.
По предварительным данным, террорист стрелял из автомата Калашникова.
После начала стрельбы люди в панике бежали из клуба, многие прыгали в пролив Босфор.
В результате теракта погибли 16 иностранных граждан.
Губернатор Стамбула Васип Шахин назвал вооруженное нападение на клуб Reina терактом.
Разнится информация о судьбе нападавшего. Британская газета The Guardian со ссылкой на источники в турецком правительстве утверждает о ликвидации террориста, а агентство Рейтер, ссылаясь на главу МВД Турции, сообщает, что поиски убийцы продолжаются.
"Я не видел, кто стрелял, но слышал выстрелы. Моя подружка была на высоких каблуках. Я поднял ее и вынес на своей спине", — написал в Twitter футболист Сефа Бойдас.
"Прежде чем я успела понять, что случилось, мой муж упал на меня. Мне пришлось поднять несколько тел, чтобы выбраться наружу", — рассказала агентству Ассошиэйтед Пресс одна из посетительниц. Ее супруг был ранен при нападении.
По предварительным данным генконсульства РФ в Стамбуле, российских граждан в ночном клубе не было.
Клуб Reina - одно из самых дорогих и популярных заведений Стамбула.
Владелец клуба Мехмет Коджарслан заявил, что американская разведка предупреждала о готовящемся нападении.