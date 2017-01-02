В Таиланде за первые четыре дня каникул в ДТП погибли 280 человек

БАНГКОК, 2 янв – РИА Новости. Двести восемьдесят человек погибли в ДТП в Таиланде за первые четыре дня новогодних каникул, которые в этой стране заканчиваются 4 января, сообщает в понедельник правительственный Центр безопасности дорожного движения.
За воскресенье, четвертый день праздников, 81 человек погиб и 778 человек получили ранения в 755 ДТП, сообщает Центр, общее число погибших с 29 декабря достигло 280. Эта цифра более чем на 10% превышает аналогичный показатель 2016 года. Основными причинами аварий продолжают оставаться пьянство за рулем и превышение скорости, говорится в документе.
Тяжелая авария, пока не вошедшая в статистические отчеты, произошла в понедельник в провинции Чонбури в 190 километрах от Бангкока: рейсовый микроавтобус, в котором находились водитель и 12 пассажиров, следовавших в Бангкок из провинции Чантхабури, внезапно выехал на большой скорости на встречную полосу и столкнулся с пикапом. Обе машины загорелись, спасателям не удалось потушить пожар. В ДТП погибли 25 человек – 12 пассажиров микроавтобуса, его водитель, водитель пикапа и еще 11 человек, находившиеся в его кабине и кузове, сообщает интернет-версия газеты Nation со ссылкой на полицию провинции Чонбури.