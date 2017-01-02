Граждане Украины не пострадали в результате теракта в клубе в Стамбуле

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости. Граждан Украины нет среди пострадавших в результате теракта в ночном клубе в Стамбуле, сообщает пресс-служба департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины в понедельник.

"Идентификация погибших и раненых в Стамбуле завершается. Граждан Украины среди жертв и пострадавших нет. Консул Украины поддерживает оперативный контакт с полицией Стамбула", — говорится в сообщении.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются.