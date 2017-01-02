Аксенов раскритиковал традицию Украины начинать год с марша в честь Бандеры

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв — РИА Новости, Максим Грознов. Празднование дня рождения Степана Бандеры в Киеве 1 января стало недоброй традицией для Украины, что продолжает разрушать украинскую государственность и уничтожать имидж страны в мире, написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксенов.

Более тысячи сторонников украинской националистической партии "Свобода" в воскресенье вечером традиционно провели факельное шествие в центре Киева по случаю 108-й годовщины со дня рождения лидера организации украинских националистов Степана Бандеры.

Новый год на Украине, по недоброй традиции последних лет, начинается с празднования дня рождения нациста и палача https://t.co/lVmCE8SEl2 pic.twitter.com/MbJYPhp3bk — Сергей Аксёнов (@aksenov_sv) 2 января 2017 г.

Глава Крыма напомнил, что даже официальная Польша в декабре прошлого года в ультимативной форме призвала киевский режим отказаться от празднования 75-летия Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России).

Бандеровские историки утверждают, что их кумир якобы сражался не только с Советской армией, но и с гитлеровцами, написал Аксенов.

"Однако Германия на официальном уровне заявляла, что в немецких военных архивах нет данных о потерях вермахта в боях с ОУН-УПА. Уверен, что украинских нацистов, духовных наследников Бандеры, ждет неминуемое возмездие, новый Нюрнберг. Причем произойдет это намного раньше, чем многие думают", — заключил глава Крыма.