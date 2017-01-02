В турецкой полиции рассказали о подозреваемом в теракте в Стамбуле

АНКАРА, 2 янв — РИА Новости. В нападении на ночной клуб в Стамбуле подозревают гражданина Узбекистана или Киргизии, связанного с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщает телеканал CNN Turk со ссылкой на полицию.
Teröristin kimliği ile ilgili yeni bilgiler https://t.co/s0yEuEIYqj pic.twitter.com/Qq6Gk9TzRq— CNN Türk (@cnnturk) 2 января 2017 г.
28-31 декабря полиция арестовала в разных городах Турции 63 боевика ИГ. На основании допросов была получена информация о возможной причастности подозреваемого к нападению.
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