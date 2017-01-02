В турецкой полиции рассказали о подозреваемом в теракте в Стамбуле

Нападение на ночной клуб в Стамбуле (77)

АНКАРА, 2 янв — РИА Новости. В нападении на ночной клуб в Стамбуле подозревают гражданина Узбекистана или Киргизии, связанного с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщает телеканал CNN Turk со ссылкой на полицию.

​В новогоднюю ночь вооруженный террорист открыл стрельбу по посетителям клуба Reina. Погибли 39 человек (16 из них — иностранцы), пострадали 69.

28-31 декабря полиция арестовала в разных городах Турции 63 боевика ИГ. На основании допросов была получена информация о возможной причастности подозреваемого к нападению.