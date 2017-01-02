Французская полиция в канун Нового года задержала более 450 человек

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Полиция Франции задержала более 450 человек в канун Нового года, говорится в опубликованном на сайте МВД страны заявлении.

"В течение ночи, сотрудники полиции и жандармерии задержали 454 человек, 301 человек из них был помещен под стражу", — говорится в заявлении министерства.

"Также, в этом году число сожженных автомобилей, сколь бы неприемлемым ни было это явление, в 2016 году составило 650, по сравнению с прошлым годом, когда было 602 случаев поджога. За последние пять лет число сожженных автомобилей снизилось на 20%", — также отмечается в заявлении.

Всего более 100 тысяч полицейских, жандармов, военных, пожарных и сотрудников других служб обеспечивали безопасность на всей территории страны. По данным МВД, в целом ночь с 31-ого на 1-ое января прошла без серьезных инцидентов.