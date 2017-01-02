Олланд прибыл в Ирак, где встретится с французскими военнослужащими

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Президент Франции Франсуа Олланд в понедельник прибыл в иракскую столицу Багдад, чтобы встретится с военнослужащими, участвующими в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в составе международной коалиции, передает агентство Франс Пресс.

По данным агентства, в ходе визита французский президент также должен провести переговоры с высокопоставленными лицами.

"Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) является на сегодняшний день одной из главных угроз мировой безопасности. За три года террористам удалось захватить значительные территории Ирака и Сирии, часть которых удалось отбить за последние месяцы. Единого фронта борьбы с ИГ нет: с группировкой борются правительственные войска Сирии при поддержке российских Воздушно-космических сил, армия Ирака, международная коалиция во главе с США, а также курды, ливанские и иракские шиитские ополченцы.