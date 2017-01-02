Генконсульство заявило, что среди раненных в теракте в Стамбуле нет россиян

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Генеральное консульство России подтвердило, что кроме погибшей россиянки, других граждан РФ среди пострадавших и погибших нет, сообщили РИА Новости в консульском учреждении.

"Других граждан России среди погибших и раненных в результате теракта нет", — заявил представитель генконсульства.

Теракт в Стамбуле произошел в ночном клубе Reina, куда ворвался неизвестный вооруженный и открыл огонь по посетителям. Турецкие власти сообщили о гибели 39 человек, еще 69 человек получили ранения.