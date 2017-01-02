МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Российский премьер Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной князя Дмитрия Романовича, старшего представителя дома Романовых, адресованная его вдове телеграмма опубликована на сайте правительства России в ночь на понедельник.

Князь Дмитрий Романович скончался в ночь на воскресенье в Копенгагене в возрасте 90 лет, сообщила датской газете Berlingske Tidende его вдова Дорит Ревентлов (Феодора Алексеевна).

"Он был одним из наших выдающихся соотечественников и как старший в роду – по праву возглавлял Объединение потомков Романовых. Димитрий Романович стал свидетелем важнейших событий XX и XXI веков. Во время наших личных встреч я не раз убеждался, что он никогда не отделял себя от России и всегда помогал своей Родине реальными делами", — говорится в телеграмме российского премьера.

"Возглавляя благотворительный фонд семьи Романовых, князь шефствовал над российскими больницами и детскими домами, занимался поиском и возвращением в Россию культурных ценностей, помогал сохранять историческую память, прежде всего – о наследии Российского императорского дома", — заявил глава правительства. По его словам, благодаря князю Дмитрию Романовичу многие соотечественники, живущие за рубежом, узнали о России, ее истории и культуре.

"Примите мои самые искренние соболезнования в связи с кончиной Димитрия Романовича Романова… Добрая память о Димитрии Романовиче навсегда останется в наших сердца", — говорится в телеграмме.