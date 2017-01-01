Трамп пообещал на следующей неделе рассказать то, что знает про кибератаки

ВАШИНГТОН, 1 нв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Избранный президент США Дональд Трамп в воскресенье пообещал рассказать на следующей неделе то, что ему известно о кибератаках, сообщила газета Hill.

"Я знаю многое о хакерах. И взломы — это такая вещь, которую очень трудно выявить, так что это мог быть кто-то другой", — сказал он журналистам, имея в виду разразившийся киберскандал, в рамках которого администрация США обвиняет Россию.

"Я знаю вещи, которые другие люди не знают", — добавил Трамп. Когда журналисты попросили уточнить, когда именно он поделиться своим знанием, избранный президент ответил: "Вы все узнаете во вторник или в среду".

Ранее стало известно, что Трамп на следующей неделе встретится с представителями американских спецслужб, которые представят ему информацию, на основании которой они обвинили Россию в попытках взлома компьютерных систем в США.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персона нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет высылать американских дипломатов в ответ на действия Вашингтона. При этом он подчеркнул, что по сложившейся международной практике у России есть все основания для адекватного ответа. Москва оставляет за собой право на ответные меры, но не будет опускаться до уровня "кухонной" дипломатии, отметил глава государства. Путин охарактеризовал недружественные шаги администрации Барака Обамы как "провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений".