В Лос-Анджелесе любитель марихуаны превратил надпись "Голливуд" в Hollyweed

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Вандалы в новогоднюю ночь "подкорректировали" знаменитую надпись "Голливуд" в Лос-Анджелесе, передает агентство Рейтер.
В воскресенье утром местные жители заметили, что привычная надпись Hollywood изменилась на Hollyweed (что можно перевести на русский как "святая марихуана").
"Hollyweed" — 1976 // 2017 pic.twitter.com/7DWcowPLm4— x (@flixls) 1 января 2017 г.
Как сообщил представитель полиции Лос-Анджелеса, в новогоднюю ночь камеры наблюдения зафиксировали неизвестного в темной одежде, который может быть причастен к содеянному. Для замены букв на надписи был использован материал, похожий на брезент.
"Любителю марихуаны" грозят обвинения в незаконном проникновении на охраняемую территорию.
Знаменитый памятный знак на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) был создан в качестве рекламы в 1923 году и впоследствии приобрел широкую известность, став фирменным знаком киноиндустрии США.