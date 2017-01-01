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В мире

В польском Элке убийство местного жителя спровоцировало массовые беспорядки

Тема:
Ситуация с беженцами в Европе (4247)
21:4201.01.2017
(обновлено: 22:06 01.01.2017)
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Флаг Польши. Архивное фото
© Flickr/ Terra Libera

ВАРШАВА, 1 янв — РИА Новости. Массовые беспорядки начались в городе Элк на северо-востоке Польши из-за убийства местного жителя в новогоднюю ночь, сообщает агентство PAP.

Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
© РИА Новости. Захари Шойрер
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В Кельне полиция за сутки задержала сотни мужчин африканского происхождения

По данным агентства, вечером 31 декабря 21-летний местный житель получил две колотые раны у кафе Prince Kebab, в результате чего скончался. Владельцем кафе является местный предприниматель, управляют им выходцы из Туниса, Алжира и Марокко, которые впоследствии были задержаны в связи с гибелью молодого человека.

Как сообщает агентство, в воскресенье, 1 января, у здания кафе начали собираться люди, которые, выкрикивая нацистские лозунги, закидали помещение камнями, выбили стекла, попытались уничтожить находящееся внутри оборудование и в конечном итоге подожгли помещение. По данным полиции, в акции принимали участие порядка 200-300 человек. Когда на место прибыла полиция, агрессивно настроенные люди начали бросать петарды и камни в сторону правоохранителей, повредив несколько полицейских автомобилей. Затем разъяренная толпа направилась ко второму кафе, принадлежащему тому же предпринимателю, которое также сожгла.

​К вечеру воскресенья, по данным агентства, в связи с беспорядками были задержаны несколько десятков человек.

Агентство также приводит слова одного из участников акции, который утверждает, что после событий в новогоднюю ночь больше не чувствует себя в безопасности и испытывает неприязнь к иностранцам.

Мэр города Томаш Андрукевич обратился к местным жителям с просьбой сохранять спокойствие и почтить память погибшего.

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В мире
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15 пользователей оставили 15 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Иван Петров
    Не устаю повторять слова М.Каддафи-" теперь слушайте вы, люди из НАТО!

    Вы бомбите стену, не пропускавшую поток африканской миграции в Европу,
    стену, останавливавшую террористов “Аль-Каиды”. Этой стеной была Ливия.
    Вы разрушаете её. Вы – идиоты. За тысячи мигрантов из Африки,
    за поддержку “Аль-Каиды” гореть вам в аду. И так оно будет.»"Так он и есть теперь.
    22:03
    01.01.2017
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  • Ирина Горскова
    Как жаль, что никто не замечает усиления националистических (скорее даже фашистских маршей по типу как когда-то в Германии) настроений . Начавшихся погромах (если тогда еврейских, то теперь выходцев из Азии и Африки). И ведь это не только в Польше. Но и в той стране, где именно канцлер виновна в том, что "наприглашала" в Европу, слишком много иноземцев. То ли по указке, то ли по слишком большой самоуверенности. Или чтобы "притушить" у народа видение мирового кризиса, странной, агрессивной и неумной политике, тех, кто решил, что он "гегемон", а остальные вассалы... Вот и на Украине опять собираются убивать, подтягивая технику и сгоняя солдат...
    Никак не хотят почему-то правители Европы перестроится на конструктивный лад. Или уже настолько в их головы вбили мысль о военных действиях против России, что уже не видят другого пути? Только вот не поймут они, что для выигрыша в таких действиях, России даже армия НЕ нужна. Достаточно техники по типу ВКС. Я не понимаю, как можно так мыслить.
    22:47
    01.01.2017
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