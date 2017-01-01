В польском Элке убийство местного жителя спровоцировало массовые беспорядки

ВАРШАВА, 1 янв — РИА Новости. Массовые беспорядки начались в городе Элк на северо-востоке Польши из-за убийства местного жителя в новогоднюю ночь, сообщает агентство PAP.

По данным агентства, вечером 31 декабря 21-летний местный житель получил две колотые раны у кафе Prince Kebab, в результате чего скончался. Владельцем кафе является местный предприниматель, управляют им выходцы из Туниса, Алжира и Марокко, которые впоследствии были задержаны в связи с гибелью молодого человека.

Как сообщает агентство, в воскресенье, 1 января, у здания кафе начали собираться люди, которые, выкрикивая нацистские лозунги, закидали помещение камнями, выбили стекла, попытались уничтожить находящееся внутри оборудование и в конечном итоге подожгли помещение. По данным полиции, в акции принимали участие порядка 200-300 человек. Когда на место прибыла полиция, агрессивно настроенные люди начали бросать петарды и камни в сторону правоохранителей, повредив несколько полицейских автомобилей. Затем разъяренная толпа направилась ко второму кафе, принадлежащему тому же предпринимателю, которое также сожгла.

Dziewczyny i chłopaki z Ełku, pamiętajcie, że ten obrazek zastąpi fotki z Nicei,Berlina i wszystkich miejsc islamskich zbrodni.#ełk pic.twitter.com/Qqg1XMZClO — Tad Kapala (@TadKapla) 1 января 2017 г.

​К вечеру воскресенья, по данным агентства, в связи с беспорядками были задержаны несколько десятков человек.

Агентство также приводит слова одного из участников акции, который утверждает, что после событий в новогоднюю ночь больше не чувствует себя в безопасности и испытывает неприязнь к иностранцам.

Мэр города Томаш Андрукевич обратился к местным жителям с просьбой сохранять спокойствие и почтить память погибшего.