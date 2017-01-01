США
2.012 января13:17МСК
USD60.66+0.38
EUR63.81+0.79
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Развал или бум: FT оценила, что ждет еврозону после выборов во Франции

21:2001.01.2017
(обновлено: 22:51 01.01.2017)
5209621
Вид на Париж, Франция. Архивное фото.
© AFP 2016/ Patrick Kovarik

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В случае победы Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции конец "европейской мечты" неизбежен, однако вполне возможно, что экономика страны от этого только выиграет, считает обозреватель Financial Times Вольфганг Мюнхау.

Министр экономики Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© AP Photo/ Michel Euler
Опрос показал уровень доверия французов к кандидатам в президенты

От исхода президентских выборов во Франции весной 2017 года во многом зависит судьба экономики всего Евросоюза, поэтому важно оценить перспективы развития при победе каждого из кандидатов, лидирующих по опросам общественного мнения в настоящий момент: Эммануэля Макрона, Франсуа Фийона и Марин Ле Пен. По французским стандартам, все трое имеют весьма радикальные планы в экономической сфере, подчеркивает автор.

Франсуа Фийон, например, настаивает на проведении в жизнь ряда реформ, включающих повышение пенсионного возраста и увеличение 35-часовой рабочей недели. Он придерживается традиционной для Франции идеологии, рассматривающей национальное государство как главный объект политики. В связи с этим неудивительно, замечает Мюнхау, что Фийон может похвастаться отличными отношениями с президентом России Владимиром Путиным.

Лидер французской партии Национальный фронт Марин Ле Пен. Архивное фото
© РИА Новости. Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
СМИ: Ле Пен обогнала Фийона по популярности среди французов

Экс-министр экономики Эммануэль Макрон, напротив, выступает за максимально возможную степень единства еврозоны как в финансовом, так и в политическом смысле. Этим он радикально отличается от третьего кандидата, Марин Ле Пен: если Макрон собирается укрепить еврозону, то Ле Пен намерена ее разрушить.

Хотя избрание Ле Пен президентом Франции убьет "европейскую мечту" и разрушит еврозону, для французской экономики это вполне может иметь положительный эффект, прогнозирует автор. По его мнению, критикам Ле Пен не стоит повторять ошибку, которую допускали те, кто предрекал экономические проблемы после референдума о выходе Великобритании из ЕС и избрания Трампа президентом США: эти прогнозы не оправдались.

Французский политик Мари Ле Пен. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Марин Ле Пен высказалась за выход Франции из НАТО и ЕС

В целом, если Фийон выступает за более реалистичный вариант статус-кво в европейской экономической политике, то Макрон и Ле Пен представляют собой две диаметрально противоположные альтернативы, которые в любом случае выглядят перспективнее, чем текущее положение вещей, заключает Мюнхау.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года. Фаворитами предвыборной гонки, согласно нескольким опросам общественного мнения, являются экс-премьер Франсуа Фийон, баллотирующийся от правоцентристской партии "Республиканцы", бывший министр экономики и независимый кандидат Эммануэль Макрон и глава партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен.

 

Комментировать
+
В мире
Обсуждение
5 пользователей оставили 5 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
  • Vo Van Gogh
    Думаю самой главной гарантией победы на президентских выборах будут.......хорошие отношения с президентом РФ В.Путиным...
    03:10
    02.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • mr.alex.002
    Ле Пен не изберут. Французы исконно боятся резких перемен. Французская революция их здорово напугала. А легализованные и получившие гражданство мигранты, коих во Франции сейчас невероятно много, тем более против разрушения ЕС. Им французское сильное национальное государство однозначно не нужно, ведь нужно еще всю родню привезти со своей родины. Скорее всего выше 42-45% она не возьмет. А жаль.
    03:37
    02.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Vo Van Gogh
    Думаю самой главной гарантией победы на президентских выборах будут.......хорошие отношения с президентом РФ В.Путиным...
    03:10
    02.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • mr.alex.002
    Ле Пен не изберут. Французы исконно боятся резких перемен. Французская революция их здорово напугала. А легализованные и получившие гражданство мигранты, коих во Франции сейчас невероятно много, тем более против разрушения ЕС. Им французское сильное национальное государство однозначно не нужно, ведь нужно еще всю родню привезти со своей родины. Скорее всего выше 42-45% она не возьмет. А жаль.
    03:37
    02.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • shashenkov.oleg
    Развал ЕС неизбежен, так же как и СССР,всему свое время!
    04:32
    02.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • dbnmrfdbx
    Они не оставляют нам выбора. Мы теряем деньги из-за санкций, пока это не критично, но даже "не критично" в течение длительного времени для нас будет довольно раздражительным. У нас возникает заинтересованность в развале ЕС (пока ВВП да и России нужна сильная, но независимая Европа так как для торговли и процветания это хорошо). Вполне возможно что нам скоро надоест "единый", но вассальный ЕС. Развалить его для нас проще простого. Достаточно в период предвыборной подготовки в различных странах ЕС "слить" для АНОНИМУС или ВИКИЛИКС или для любой другой правдорубской хакерской группы какую нибуть "инфу". Уж поверте "инфа" у нас есть (Российская разведка на данный момент одна из самых сильных). Если ЕС развалится, то санкции автоматом станут излишни так как организации которые их принимала уже не будет.
    05:57
    02.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Uri Rodionov
    кто-бы не победил, другом России он не будет. Консолидация в ЕСке прописана. Ладно бы нейтральное отношение.
    11:26
    02.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.