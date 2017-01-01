В Вашингтоне прошла панихида по погибшим в Ту-154 и убитому послу Карлову

ВАШИНГТОН, 1 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Панихида по погибшим в авиакатастрофе с Ту-154 в Сочи на прошлой неделе, а также по убитому в Анкаре послу России Андрею Карлову прошла в воскресенье в русском православном храме святого Иоанна Предтечи в Вашингтоне.

© Фото: канал Schiller Institute/YouTube Американцы спели российский гимн в память о жертвах крушения Ту-154. 30 декабря 2016 год

"Мы молимся об упокоении душ доктора Елизаветы Глинки, артистов ансамбля имени Александрова и других, кто погиб в районе Черного моря неделю назад. Мы также молимся за российского посла в Турции раба Божия Андрея, который был убит немного больше недели назад", — сказал, обращаясь к верующим, настоятель храма протоиерей Виктор Потапов.

Утром 25 декабря Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был сразу ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали произошедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма".