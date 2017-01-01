В Вашингтоне прошла панихида по погибшим в Ту-154 и убитому послу Карлову
21:1701.01.2017
(обновлено: 21:30 01.01.2017)
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ВАШИНГТОН, 1 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Панихида по погибшим в авиакатастрофе с Ту-154 в Сочи на прошлой неделе, а также по убитому в Анкаре послу России Андрею Карлову прошла в воскресенье в русском православном храме святого Иоанна Предтечи в Вашингтоне.
Американцы спели российский гимн в память о жертвах крушения Ту-154. 30 декабря 2016 год
"Мы молимся об упокоении душ доктора Елизаветы Глинки, артистов ансамбля имени Александрова и других, кто погиб в районе Черного моря неделю назад. Мы также молимся за российского посла в Турции раба Божия Андрея, который был убит немного больше недели назад", — сказал, обращаясь к верующим, настоятель храма протоиерей Виктор Потапов.
Цветы и свечи у посольств России в разных странах
В связи с крушением в районе Сочи самолета Минобороны, направлявшегося в сирийскую Латакию, весь мир выражает России свое сочувствие и поддержку.
На фото: Жители Бишкека несут цветы к посольству России в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у посольства России в Бишкеке в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Жители Бишкека несут цветы к посольству России в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у посольства России в Бишкеке в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у Генерального консульства РФ в Нарве (Эстония) в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у Генерального консульства РФ в Нарве (Эстония) в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Люди несут цветы к Генеральному консульству РФ в Нарве (Эстония) в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у Генерального консульства РФ в Нарве (Эстония) в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы у Генерального консульства РФ в Нарве (Эстония) в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Люди несут цветы к Генеральному консульству РФ в Нарве (Эстония) в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы у Генерального консульства РФ в Нарве (Эстония) в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у посольства России в Минске в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у посольства России в Минске в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у посольства России в Минске в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у посольства России в Минске в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Цветы и свечи у посольства России в Минске в память о погибших при крушении самолета Ту-154.
Мужчина возлагает цветы в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи у посольства России в Минске.
Горожане возлагают цветы в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи у посольства России в Минске.
Утром 25 декабря Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.
Прощание с послом РФ в Турции Андреем Карловым
Родные и близкие, бывшие коллеги, сотрудники Министерства иностранных дел и российские политики пришли в четверг в высотку МИД, чтобы попрощаться с Андреев Карловым, послом России в Турции.
Траурную церемонию посетил Владимир Путин. Президент возложил букет темных роз к гробу, простился с дипломатом и принес соболезнования семье. Глава государства пообщался с вдовой и сыном убитого посла.
У входа в здание Министерства иностранных дел России в Москве стоят венки от Турции.
С погибшим коллегой простился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что сейчас "нельзя поддаваться эмоциям, нужно бороться с терроризмом и на дальних рубежах". "Он был замечательным человеком, всегда боролся за интересы страны", — добавил Зюганов.
Вооруженное нападение на российского дипломата произошло 19 декабря в Анкаре. Преступник несколько раз выстрелил в спину послу, ранения оказались смертельными.
Для того, чтобы принять участие в траурных мероприятиях, президент России Владимир Путин перенес большую пресс-конференцию, намеченную ранее на этот день.
Путин посмертно присвоил Карлову звание Героя России. Президент был лично знаком с Карловым, он назвал его блестящим дипломатом, интеллигентным и добрым человеком.
В МИД РФ квалифицировали произошедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма".
Траурная процессия на церемонии прощания с послом России в Турции Андреем Карловым в Министерстве иностранных дел России.
Траурная процессия на церемонии прощания с послом России в Турции Андреем Карловым в Министерстве иностранных дел России.
После церемонии прощания, прошедшей в Министерстве иностранных дел РФ, гроб с телом Андрея Карлова прибыл в главный кафедральный храм столицы.
Когда траурный кортеж прибыл на территорию храма, зазвучал колокол.
На ступенях у храма Христа Спасителя в память об убитом российском дипломате из свечей выложен православный крест.
В храме собрались бывшие коллеги посла, которые работали с ним в Первом департаменте Азии МИД РФ, Консульском департаменте, Посольстве РФ в КНДР.
Отпевание возглавил патриарх Кирилл, лично, по его словам, знавший дипломата.
В бытность послом РФ в КНДР в 2001-2006 годах Карлов много сделал для развития там церковной жизни, в частности, содействовал строительству православного храма.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Марина Карлова, вдова посла РФ в Турции Андрея Карлова, во время отпевания российского дипломата в храме Христа Спасителя.
Траурная процессия у храма Христа Спасителя, где прошло отпевание посла РФ в Турции Андрея Карлова.
Андрей Карлов был похоронен на Химкинском кладбище Москвы.
Караул на церемонии похорон посла России в Турции Андрея Карлова на Химкинском кладбище в Москве.
Церемония погребения прошла с отданием убитому дипломату, посмертно удостоенному звания Героя России, воинских почестей.
Посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был сразу ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали произошедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма".