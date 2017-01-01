Вблизи Мосула коалиция уничтожила миномет боевиков ИГ

ВАШИНГТОН, 1 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Международная коалиция по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) уничтожила принадлежащий боевикам миномет в районе иракского города Мосул, сообщил в воскресенье штаб коалиции.

"По запросу иракских сил безопасности коалиция уничтожила минометную позицию, с которой наносились удары по иракским силам в районе восточного Мосула", — говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что миномет "был расположен между двумя пустующими зданиями школ". Согласно сообщению, в результате удара "не было жертв среди гражданского населения, зданиям был причинен минимальный ущерб".

В штабе коалиции отметили, что "боевики ИГ используют в качестве хранилищ вооружений для своих операций мечети, больницы, школы и другие гражданские объекты, которые охраняются международными законами".

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Наиболее активными являются запрещенные в России и ряде стран мира террористические группировки "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (сменившая название на "Джебхат Фатах аш-Шам").