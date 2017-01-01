В Киеве националисты устроили шествие по случаю дня рождения Бандеры

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости. Более тысячи сторонников украинской националистической партии "Свобода" вечером 1 января собрались в центре Киева, чтобы провести факельное шествие по случаю 108-й годовщины со дня рождения лидера организации украинских националистов Степана Бандеры, передает украинское агентство УНИАН.

По информации агентства, марш прошел по центральным улицам столицы и завершился на Майдане Незалежности (площади Независимости).

Участники шествия держали в руках государственные и красно-черные флаги, а также флаги партии "Свобода", несли баннеры с надписями "Победим второй Хазарский каганат", "Наша религия — национализм! Наш пророк — Степан Бандера ".

Ранее полиция Киева сообщала, что охранять общественный порядок во время массовых мероприятий в центре столицы буду 700 правоохранителей, из которых 250 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Бандера (1909-1959) был лидером Организации украинских националистов, одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины.

УПА действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания войны она продолжала борьбу против советской власти.

В Киеве проходит факельное шествие в честь Бандеры https://t.co/xYrJhj9clZ pic.twitter.com/vVfLrShSnI — Новости Украины (@24todaynetua) 1 января 2017 г.

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Героизация УПА и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами. В то же время часть украинцев, в основном на западе страны, считает Бандеру и Шухевича национальными героями.