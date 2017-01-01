Жители Латвии не пострадали в результате теракта в ночном клубе Стамбула

РИГА, 1 янв – РИА Новости. Латвийские жители не пострадали в результате вооруженного нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле, сообщает на своей странице в сети Facebook посольство Латвии в Турции.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются.

Посольство отмечает, что продолжает следить за ситуацией в Турции, а также призывает латвийских подданных в Стамбуле воздержаться от посещения мест массового скопления людей, быть бдительными и соблюдать требования представителей органов безопасности.

"Никто из жителей Латвии во время теракта не пострадал", — говорится в сообщении посольства.

Также посольство призывает латвийцев в случае необходимости связываться с консульским департаментом МИДа Латвии по телефону +371 26 337 711.

Дипведомство также сообщает, что высшие должностные лица Латвии осуждают теракт в Турции и выражают соболезнования близким погибших.