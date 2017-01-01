Трамп хочет получить данные разведки для оценки адекватности новых санкций

ВАШИНГТОН, 1 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Избранный президент США Дональд Трамп хочет получить информацию о кибератаках от разведывательных структур США, чтобы оценить адекватность санкционного ответа уходящей американской администрации, заявил представитель штаба будущего главы государства Шон Спайсер.

Санкции против РФ были объявлены после того, как в октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения и уже пообещали, что примут "адекватные меры" в ответ на санкции.

"Избранный президент должен встретиться с представителями разведывательных структур на следующей неделе и получить полную информацию о том, что им известно, как они об этом узнали и был ли ответ администрации Обамы пропорционален предпринятым действиям. Возможно, это было так, возможно — нет", — сказал Спайсер в интервью телеканалу АВС.

Он напомнил о кибератаках в 2015 году на компьютерные системы правительства США, в которых Вашингтон обвинил Китай. По его словам, "Китай сделал что-то вопиющее, но Белый дом не предпринял никаких публичных шагов, даже не выступил с заявлением". "Все, что они сделали, это разослали письма сотрудникам правительства. Они даже не предприняли никаких мер против Китая", — сказал Спайсер.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персона нон-грата объявлены 35 российских дипломатов

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет высылать американских дипломатов в ответ на действия Вашингтона. При этом он подчеркнул, что по сложившейся международной практике у России есть все основания для адекватного ответа. Москва оставляет за собой право на ответные меры, но не будет опускаться до уровня "кухонной" дипломатии, отметил глава государства. Путин охарактеризовал недружественные шаги администрации Барака Обамы как "провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений".