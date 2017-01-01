США не располагали информацией о готовящемся нападении на клуб в Стамбуле

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Власти США не располагали информацией о готовящемся нападении на клуб Reina в Стамбуле, говорится в заявлении, опубликованном на сайте американского посольства в Турции в воскресенье.

Ранее в декабре посольство США опубликовало оповещение общего характера для своих граждан в Турции и других частях Европы о вероятной угрозе в период праздников, как это происходит при наличии признаков угрозы жизни американских граждан.

В этом заявлении посольство призывало граждан США по возможности избегать общественные места, в особенности посещаемые туристами. При этом рекомендации носили общий характер, согласно сообщению, размещенному на сайте посольства.

"Несмотря на распространившиеся в СМИ слухи, правительство США не располагало информацией об угрозах конкретным местам развлечений, в том числе клубу Reina, и правительство США не предостерегало американцев держаться подальше от конкретных мест или прилегающих районов", — говорится в сообщении.

Ранее газета Hurriyet сообщила, что владелец стамбульского клуба Reina заявил, что американская разведка предупреждала о готовящемся нападении.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются.