Украинка рассказала, что ей чудом удалось выжить в стамбульском теракте
19:1101.01.2017
(обновлено: 21:47 01.01.2017)
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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Гражданка Украины Наталья Вольнова стала свидетельницей атаки на ночной клуб в Стамбуле. Подробности она рассказала немецкой газете Bild.
Женщина оказалась в известном клубе Reina вместе с коллегами – сотрудниками турецкой нефтяной компании. Ради вечеринки она специально приехала из Украины.
По ее словам, когда в разгар праздника раздались звуки выстрелов, гости ночного клуба бросились на пол. "Мы все спрятались под столами, и вдруг я увидела его (террориста – ред.) со спины. У него был большой автомат. Кем бы он ни был, он ничего не боится", — рассказала Вольнова.
В теракте погиб один из коллег Вольновой, собственное спасение она считает чудом. Женщина благодарит одного из турецких полицейских – он помог ей выбраться из-под стола, под которым она пряталась, и вывел из клуба.
Сообщения СМИ о том, что на преступнике был костюм Санта-Клауса, Вольнова опровергает. "Человек, которого я видела в клубе, был полностью одет в черное", — заявила она.
В Instagram Вольнова опубликовала фото с одним из переодетых Санта-Клаусом гостей или сотрудников клуба, подписав снимок: "За десять минут до нападения террористов".
В новогоднюю ночь неизвестный открыл стрельбу по посетителям клуба Reina в Стамбуле. В результате нападения погибли 39 человек, в том числе иностранцы, 69 получили ранения. Террористу удалось скрыться, его поиски продолжаются.
Теракт в ночном клубе в Стамбуле
Террорист застрелил полицейского перед входом в клуб, затем вошел внутрь и открыл беспорядочную стрельбу.
По данным здания Hurriyet, в помещении находились 700-800 человек.
Жертвами нападения стали как минимум 39 человек. Еще 69 получили ранения.
По предварительным данным, террорист стрелял из автомата Калашникова.
После начала стрельбы люди в панике бежали из клуба, многие прыгали в пролив Босфор.
В результате теракта погибли 16 иностранных граждан.
Губернатор Стамбула Васип Шахин назвал вооруженное нападение на клуб Reina терактом.
Разнится информация о судьбе нападавшего. Британская газета The Guardian со ссылкой на источники в турецком правительстве утверждает о ликвидации террориста, а агентство Рейтер, ссылаясь на главу МВД Турции, сообщает, что поиски убийцы продолжаются.
"Я не видел, кто стрелял, но слышал выстрелы. Моя подружка была на высоких каблуках. Я поднял ее и вынес на своей спине", — написал в Twitter футболист Сефа Бойдас.
"Прежде чем я успела понять, что случилось, мой муж упал на меня. Мне пришлось поднять несколько тел, чтобы выбраться наружу", — рассказала агентству Ассошиэйтед Пресс одна из посетительниц. Ее супруг был ранен при нападении.
По предварительным данным генконсульства РФ в Стамбуле, российских граждан в ночном клубе не было.
Клуб Reina - одно из самых дорогих и популярных заведений Стамбула.
Владелец клуба Мехмет Коджарслан заявил, что американская разведка предупреждала о готовящемся нападении.