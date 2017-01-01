Пресс-секретарь Трампа усомнился в пропорциональности санкций против России

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Будущий пресс-секретарь избранного президента США Дональда Трампа Шон Спайсер сомневается, что новые антироссийские санкции США из-за якобы причастности РФ к кибератакам являются пропорциональным ответом.

"Я думаю, что перед нами стоит вопрос: "Почему все это имеет такие масштабы?" То есть, посмотрите — 35 человек высылаются, два объекта закрываются, вопрос – это пропорциональный ответ на совершенные действия?" — сказал будущий пресс-секретарь Белого дома в интервью телеканалу ABC News.

Спайсер напомнил, что когда в 2015 году, предположительно, китайские хакеры получили доступ к системам планово-административного управления администрации США (OPM), "ничего не произошло". Тогда сообщалось, что в руки взломщиков могли попасть данные более 4 миллионов американцев, информация о которых хранилась в OPM, выполняющем функции кадрового органа.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Неблагоразумные и очень вредные - высланный из США дипломат РФ о санкциях

"Вопрос – есть ли здесь политическое наказание или дипломатический ответ", — отметил он.

США в четверг ввели против разведслужб и ряда частных лиц РФ санкции в связи с "вмешательством в выборы" и объявили о высылке из США 35 российских дипломатов, которых президент Барак Обама назвал "работниками российской разведки".

В октябре представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. В Москве эти обвинения категорически опровергли, назвав их бездоказательными. Белый дом признал, что в день выборов никакой повышенной активности хакеров не наблюдалось. Трамп назвал заявления о вмешательстве России в президентские выборы для его поддержки "смехотворными".

Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными".