Лукашенко: теракт в Стамбуле требует решительной и солидарной реакции

МИНСК, 1 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что такие преступления, как теракт в Стамбуле, требуют решительной и солидарной реакции.

Как сообщила в воскресенье пресс-служба белорусского лидера, об этом говорится в соболезновании, которое Лукашенко направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, родным и близким погибших в результате теракта в Стамбуле.

В нем глава белорусского государства отметил, что известие о нападении в новогоднюю ночь на мирных граждан в Стамбуле, которое привело к многочисленным жертвам, потрясло белорусов. "Шокируют цинизм и жестокость совершенного преступления", — говорится в соболезновании.

"Убийство людей и запугивание общества не могут быть средством достижения никаких целей. То, что произошло в Стамбуле, подтверждает — в цивилизованном обществе нет места радикальным группировкам и их идеологии. Такие преступления требуют решительной и солидарной реакции", — подчеркнул Лукашенко. Он заверил, что Белоруссия была и остается вместе с Турцией в деле борьбы с терроризмом.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются.