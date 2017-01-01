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В мире

Австрия принимает председательство в ОБСЕ на 2017 год

18:3701.01.2017
017821
Установка пункта обогрева на КПП Станица Луганская в ЛНР. Архивное фото
© РИА Новости. Олеся Потапова

ВЕНА, 1 янв – РИА Новости. Председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с 1 января переходит к Австрии, в столице которой находится ее штаб-квартира. Действующим председателем становится глава МИД "альпийской республики" 30-летний Себастьян Курц.

В планах нового главы организации заняться дерадикализацией молодежи и сделать все возможное для разрешения имеющихся крупных конфликтов в рамках территорий ОБСЕ. Ожидается, что концепцию своего руководства организаций Австрия представит 12 января в Вене.

Нет радикализации и терроризму

На последнем крупном мероприятии — Совете министров иностранных дел ОБСЕ, которое в рамках своего председательства проводил глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в Гамбурге, Курц заявил, что в 2017 году намерен сосредоточиться на решении проблем радикализации и терроризма.

Вид на Париж, Франция. Архивное фото
© AFP 2016/ Patrick Kovarik
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"Не в последнюю очередь в силу событий в 2016 году хотим предельно сознательно поставить акцент на борьбе с радикализацией и терроризмом", — сказал он.

По его словам, если ранее создавалось впечатление, что эти проблемы находятся далеко на пределами региона ОБСЕ, то с тех пор выяснилось, что 10 тысяч человек из Европы добровольно направились на Ближний Восток, чтобы стать боевиками. Министр опасается, что, вернувшись на родину, они станут для нее угрозой. "Поэтому совершенно очевидно, что мы должны действовать не только военными средствами в Сирии и Ираке", — добавил министр.

По словам Курца, речь идет о превентивных мерах, в частности, профилактике среди молодежи путем проведения семинаров, "объясняя, что религия здесь не при чем".

В октябре, выступая на Средиземноморской конференции ОБСЕ, замминистра иностранных дел республики Михаэль Линхарт отметил, что Австрия сосредоточится не только на дерадикализации, борьбе с терроризмом, но и вопросах миграции в ходе своего председательства.

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Лукашевич
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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"С другой стороны, также важно найти глобальные и устойчивые решения в области миграции, что требует больше помощи на местах, а также сильные решения, основанные на контроле внешних границ, равно как и на общей европейской системе распределения убежищ", — сказал Линхарт.

Разрешать затяжные и острые конфликты

Ранее Курц во время выступления на ГА ООН заявил, что во время своего председательства в ОБСЕ в 2017 году Австрия намерена внести вклад в восстановление доверия и разрешение конфликтов в сфере внимания ОБСЕ — на востоке Украины, в Грузии, Нагорном Карабахе и Приднестровье.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Последнее обострение ситуации в зоне карабахского конфликта произошло в начале прошлого апреля. Острая фаза миновала за несколько дней, но стороны продолжают периодически обвинять друг друга в продолжении обстрелов.

Логотип ОБСЕ. Архивное фото
© Фото: OSCE/Curtis Budden
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В интервью армянскому государственному информагентству "Арменпресс" австрийский министр отмечал, что республика "готова содействовать Армении и Азербайджану в поисках путей мирного урегулирования" и хотя Австрия не является членом Минской группы по разрешению конфликта в Нагорном Карабахе, но "сделает все для поддержания минского процесса".

Отвечая на вопрос, каким он видит урегулирование карабахского конфликта в качестве будущего председателя ОБСЕ, Курц сказал, что одно безусловно — нет военного пути урегулирования конфликта, и вовлеченные стороны должны сделать максимум для сотрудничества, установления доверия и диалога, сконцентрировавшись на дипломатии, а не на военных действиях.

Ранее Курц заявил, что намерен посетить Азербайджан в качестве председателя ОБСЕ для обсуждения вопросов, как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

Также на СМИД в Гамбурге новый председатель ОБСЕ заявил о намерении посетить Украину и, в частности, Донбасс. По его словам, эта поездка состоится в начале австрийского председательства, но точная дата еще не объявлялась. В целом, по его заверениям, разрешение конфликта на Украине будет находиться в центре внимания австрийского председательства. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Карабахские военные армии обороны Нагорного Карабаха на первой линии обороны. Архивное фото
© РИА Новости
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При этом уже точно известно, что 18 января министр Курц приедет в Москву. Помимо роли ОБСЕ в продвижении мирного процесса на Украине, глава МИД Австрии обсудит в российской столице и двухстороннее взаимодействие, в частности — предстоящие крупные мероприятия в культурно-гуманитарной сфере, включая стартующий в 2017 году "перекрестный" Год туризма Россия-Австрия.

Прошлой весной в ходе визита предыдущего австрийского президента Хайнца Фишера вместе с министром Курцем в РФ президент Владимир Путин заявлял, что Россия рассчитывает на тесное сотрудничество с австрийской стороной в вопросах обеспечения безопасности на европейском континенте в ходе председательства Австрии в ОБСЕ в 2017 году.

Внутри организации

В этом году внутри самой ОБСЕ произойдет как минимум два серьезных организационных события – сменится генеральный секретарь и представитель по свободе СМИ.

Пост генсека уже второй срок подряд занимает итальянец Ламберто Заньер. Он вступил в должность 1 июля 2011 года, летом 2014 года его полномочия продлевались. Согласно мандату, генсек назначается Советом министров организации на срок три года, который может быть продлен еще на столько же во второй и последний раз.

Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен. Архивное фото
© AFP 2016/ Stringer
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Также весной этого года должно определиться, кто, наконец, займет кресло представителя по свободе СМИ, которое сейчас с годовым продлением полномочий занимает боснийка Дунья Миятович. Она вступила в должность в марте 2010 года. В 2016 году ожидалось, что у организации появится новый представитель в этой сфере, но Совет министров так и не смог однозначно определиться с новой кандидатурой, и мандат Миятович был продлен.

Кроме того, также в марте Совет должен определиться с продлением мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, однако, учитывая ситуацию на востоке страны, необходимость в деятельности СММ на месте за несколько месяцев не отпадет.

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