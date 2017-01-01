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В мире

The Nation: США вредит не Россия, а русофобия

18:3501.01.2017
(обновлено: 00:01 02.01.2017)
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Сенаторы США Крис Мерфи и Джон Маккейн на акции сторонников евроинтеграции Украины День достоинства. Архивное фото.
© РИА Новости. Илья Питалев
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Те, кто говорят о стоящей перед США угрозе, недалеки от истины, только это не мифическая опасность со стороны России, а совершенно реальная угроза, которую несут русофобы, прикрывающиеся патриотизмом, пишет в журнале The Nation колумнист Патрик Лоуренс.

Президент Украины Петр Порошенко и американский сенатор Джон Маккейн. Архивное фото
© AP Photo/ Mykola Lazarenko, Presidential Press Service Pool Photo
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Американское общество охватил "спазм русофобии", сильнейший с 1960-х годов, когда разразился Карибский кризис, говорится в статье. Известные русофобы вроде сенатора Джона Маккейна по привычке записывают в лжецы всех, кто посмеет усомниться в обоснованности антироссийских настроений, а пресса вроде газеты New York Times ни на шаг не отходит от позиции властей, как это было в худшие времена холодной войны. В то же время масса "охотников на ведьм" рангом пониже добросовестно выискивает все новые и новые следы "руки Кремля".

Опасность возвращения призрака холодной войны не исчерпывается очевидной угрозой эскалации конфликта ядерных держав. Нагнетание истерии путем постоянного повторения ничем не подтвержденных обвинений в адрес России и банальной дезинформации ведет к искаженному, неадекватному мировосприятию, а заблуждения никогда не приводят ни к чему хорошему, подчеркивает журналист.

Российские военнослужащие во время работ по разминированию восточных районов Алеппо
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
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Кроме того, господство русофобии в американской политике угрожает увеличить нарастающую изоляцию США в мире, указывает автор. Продолжение политики под девизом "кто не с нами, тот против нас", принятой со времен Буша-младшего, приведет к тому, что без поддержки на мировой арене останется не Россия, а сами Соединенные Штаты.

Ярким примером этого может служить Сирия, где США, поддерживавшие "умеренную оппозицию", которая, как выяснилось после освобождения Алеппо, замешана в массовых убийствах, оказались в конце концов за бортом процесса по урегулированию. Такова реальная цена того, что Вашингтон отказался от сотрудничества с Москвой, относясь к ней как к региональной державе и не беря в расчет общие интересы двух стран, пишет The Nation.

Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016. Архивное фото.
© РИА Новости. Алексей Никольский
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Кроме того, американским русофобам и примкнувшим к ним стоит перестать обманывать самих себя, выставляя Владимира Путина "дьяволом во плоти". Любить или не любить Путина — личное дело каждого, но всякий, кто способен к рациональному мышлению, не может не признать, что российский президент — крупный государственный деятель, который хорошо понимает ход истории, говорится в статье. В России есть проблемы, но решение их следует оставить самим россиянам, сосредоточившись на сотрудничестве по действительно важным для США вопросам.

Современный всплеск русофобии — не более чем наследие времен холодной войны с ее маккартизмом и "охотой на ведьм". Именно поэтому американцы должны преодолеть прошлое и оставить позади бесплодную борьбу с призраком "российской агрессии", заключает The Nation.

 

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В мире
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25 пользователей оставили 26 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Александр Савин
    Сшп живёт в иллюзии, которые сами создали.
    В своих иллюзиях они лишь прикрываются словами о демократии, а в реальности от рук их военных и политиков по всему миру на протяжении уже десятилетий гибнут миллионы женщин, стариков и детей от их якобы демократических бомбардировок, химического и ядерного оружия, геноцида стран и народов Земли.
    И в этом также виноваты западные сми и журналисты, которые за деньги стали соучастниками данных фашистких преступлений и террористических актов по всей нашей планете.
    В этом виноваты партии и их избиратели, которые молчат когда совершаются такие преступления против человечества на протяжении десятилетий
    Все они несут прямую ответственность перед всем международным сообществом и перед все жителями Земли.
    Здесь не прокатят отговорки, если вы видели , что творят те кого вы выбрали, вы должны за них отвечать в любом случае, так как отдали в их руки силу и оружие своим решением.
    В данном случае граждане сшп должны и экономически, и культурно, и военно ответить полностью за действия их армии, их финансовых фондов, их правительства , дипломатов, журналистов и так далее.
    19:18
    01.01.2017
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  • Moskvicheva Tatyana
    Замечательная статья, ничего ни добавить, ни убавить! Взять и огулом обвинить весь русский народ во всех грехах без всяких на то оснований, и продолжить считать себя порядочными людьми. Как это возможно?
    19:38
    01.01.2017
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