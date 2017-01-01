Состояние нескольких раненных при теракте в Стамбуле оценивают как тяжелое

АНКАРА, 1 янв — РИА Новости. Состояние трех-четырех пострадавших при террористической атаке на ночной клуб в Стамбуле оценивается как тяжелое, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются.

"Раненых после лечения выписывают домой. Состояние некоторых из них оценивается как тяжелое, но их немного — три-четыре человека", — приводит слова Йылдырыма агентство Anadolu.

По его словам, террорист бросил свое оружие на месте преступления и скрылся, воспользовавшись возникшей паникой. Полиция проводит тщательное расследование и отрабатывает все версии. Йылдырым также сообщил, что у полиции есть предположения о личности преступника.

"Полиция и спецслужбы ведут скоординированную работу, о результатах которой будет проинформирована общественность… Нас не запугать террором. Мы полны решимости продолжить борьбу с терроризмом", — сказал Йылдырым.

По его словам, надо помнить о том, что теракт, произошедший накануне в Стамбуле, может завтра повториться в другой части света. "Другими словами, ни одна страна не застрахована от терактов. Ранее в Германии, а позавчера в Ираке произошли теракты. Ранее теракты совершались в других странах. У террористов нет ничего святого, и они не имеют религиозной принадлежности. Двойные стандарты в борьбе с терроризмом приведут не к успеху, а к ослаблению борьбы с этим явлением", — отметил премьер.

Он опроверг сообщения турецких СМИ о том, что террорист был в одежде Санта-Клауса. "Эта информация не имеет под собой никаких оснований. Это был просто вооруженный террорист", — сказал Йылдырым.