В Киеве марш в честь Бандеры будут сопровождать 700 правоохранителей

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости. Охранять общественный порядок во время массовых мероприятий в центре Киева, посвященных 108-й годовщине со дня рождения лидера организации украинских националистов Степана Бандеры будут 700 правоохранителей, в том числе 250 военнослужащих Национальной гвардии Украины, сообщает в воскресенье пресс-служба столичной полиции.

Сторонники украинской националистической партии "Свобода" в воскресенье вечером традиционно проведут факельное шествие в центре Киева по случаю 108-й годовщины со дня рождения Бандеры. Марш начнется в 19.00 мск и пройдет по центральным улицам Киева: бульвару Тараса Шевченко и Крещатику, а завершится на Майдане Незалежности (площади Независимости).

"Следить за соблюдением общественного порядка будет достаточное количество правоохранителей структурных подразделений столичного главка. Усиленные наряды полиции будут нести службу в центре столицы, на остановках общественного транспорта и в метрополитене", — говорится в сообщении. В полиции призывают участников массовых мероприятий, жителей и гостей столицы не нарушать закон и соблюдать установленные правила поведения.

Степан Бандера (1909-1959) был лидером Организации украинских националистов, одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины.

УПА действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания войны она продолжала борьбу против советской власти.

Героизация УПА и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами. В то же время, часть украинцев, в основном на западе страны, считает Бандеру и Шухевича национальными героями.

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