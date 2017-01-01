Власти Турции пока не знают, кто стоял за нападением на клуб в Стамбуле

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что расследование позволило раскрыть некоторые детали нападения на ночной клуб в Стамбуле, в результате которого погибли 39 человек, однако пока неясно, кто несет ответственность за атаку, передает агентство Рейтер.

"Некоторые детали начали появляться, однако власти работают над точным результатом", — заявил премьер журналистам, отвечая на вопрос, кто может стоять за нападением. Премьер добавил, что полиция и представители безопасности будут делиться информацией по мере ее появления.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Сообщалось, что террорист в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу из автомата. Однако премьер-министр Турции в ходе пресс-конференции опроверг информацию об этом, сообщает агентство Anadolu на своей странице в Twitter.

#Йылдырым: До меня доходит информация о том, что террорист был в одежде Санта Клауса. Эта информация не имеет под собой никаких оснований — ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) 1 января 2017 г.

​​По последним данным МВД Турции, погибли 39 человек, включая 16 иностранцев, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются.