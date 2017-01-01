При теракте в Стамбуле погибла гражданка Франции

ПАРИЖ, 1 янв — РИА Новости. Женщина, имеющая гражданство Франции, погибла в результате теракта в Стамбуле, сообщил глава французского МИД Жан-Марк Эйро.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Террорист в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу из автомата. По последним данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются.

Ранее Эйро сообщал о ранении трех французских граждан в результате теракта. Прокуратура Парижа открыла расследование в связи с терактом в Стамбуле.

"С огромной печалью я подтверждаю гибель француженки, у которой также было тунисское гражданство, в результате теракта в Стамбуле. Ее супруг, гражданин Туниса, также скончался", — приводятся слова Эйро в заявлении МИД Франции.

От имени французских властей он выразил соболезнования семье и близким погибших, а также властям Туниса. Ранее президент Франции Франсуа Олланд осудил теракт в Стамбуле, отметив, что Франция намерена вместе с партнерами и дальше безжалостно вести борьбу с терроризмом.