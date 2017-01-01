При теракте в Стамбуле погибла гражданка Франции
17:4501.01.2017
(обновлено: 17:47 01.01.2017)
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ПАРИЖ, 1 янв — РИА Новости. Женщина, имеющая гражданство Франции, погибла в результате теракта в Стамбуле, сообщил глава французского МИД Жан-Марк Эйро.
Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Террорист в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу из автомата. По последним данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются.
Ранее Эйро сообщал о ранении трех французских граждан в результате теракта. Прокуратура Парижа открыла расследование в связи с терактом в Стамбуле.
"С огромной печалью я подтверждаю гибель француженки, у которой также было тунисское гражданство, в результате теракта в Стамбуле. Ее супруг, гражданин Туниса, также скончался", — приводятся слова Эйро в заявлении МИД Франции.
От имени французских властей он выразил соболезнования семье и близким погибших, а также властям Туниса. Ранее президент Франции Франсуа Олланд осудил теракт в Стамбуле, отметив, что Франция намерена вместе с партнерами и дальше безжалостно вести борьбу с терроризмом.
Теракт в ночном клубе в Стамбуле
Террорист застрелил полицейского перед входом в клуб, затем вошел внутрь и открыл беспорядочную стрельбу.
По данным здания Hurriyet, в помещении находились 700-800 человек.
Жертвами нападения стали как минимум 39 человек. Еще 69 получили ранения.
По предварительным данным, террорист стрелял из автомата Калашникова.
После начала стрельбы люди в панике бежали из клуба, многие прыгали в пролив Босфор.
В результате теракта погибли 16 иностранных граждан.
Губернатор Стамбула Васип Шахин назвал вооруженное нападение на клуб Reina терактом.
Разнится информация о судьбе нападавшего. Британская газета The Guardian со ссылкой на источники в турецком правительстве утверждает о ликвидации террориста, а агентство Рейтер, ссылаясь на главу МВД Турции, сообщает, что поиски убийцы продолжаются.
"Я не видел, кто стрелял, но слышал выстрелы. Моя подружка была на высоких каблуках. Я поднял ее и вынес на своей спине", — написал в Twitter футболист Сефа Бойдас.
"Прежде чем я успела понять, что случилось, мой муж упал на меня. Мне пришлось поднять несколько тел, чтобы выбраться наружу", — рассказала агентству Ассошиэйтед Пресс одна из посетительниц. Ее супруг был ранен при нападении.
По предварительным данным генконсульства РФ в Стамбуле, российских граждан в ночном клубе не было.
Клуб Reina - одно из самых дорогих и популярных заведений Стамбула.
Владелец клуба Мехмет Коджарслан заявил, что американская разведка предупреждала о готовящемся нападении.