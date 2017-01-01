Премьер Италии выразил соболезнования в связи с терактом в Стамбуле

РИМ, 1 янв — РИА Новости, Наталия Шмакова. Премьер-министр Италии Паоло Джентилони направил соболезнования президенту Турции Тайипу Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле в новогоднюю ночь и подтвердил решимость Рима вместе бороться с терроризмом.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. По данным СМИ, люди в костюмах Санта-Клаусов открыли стрельбу из автоматов Калашникова. Губернатор Стамбула Васип Шахин заявил, что атаку совершил террорист-одиночка. По последним данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются.

"От имени правительства, итальянского народа и от меня лично выражаю самые глубокие соболезнования в связи с подлым и жестоким террористическим актом, который произошел в Стамбуле минувшей ночью", — говорится в послании.

Джентилони добавил, что Италия "плачет вместе с семьями" погибших и пострадавших.

"Господин президент, в этот скорбный момент я подтверждаю полную солидарность правительства Италии и абсолютную решимость вместе бороться против бедствия терроризма", — заключил итальянский премьер.