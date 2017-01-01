Проигравший на выборах президент Гамбии обвинил ЭКОВАС в объявлении войны

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Проигравший выборы президент Гамбии Яйя Джамме обвинил Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) в "объявлении войны" после того, как организация заявила о готовности направить в страну войска в случае отказа главы государства уйти с поста, передает агентство Рейтер.
На прошлой неделе президент комиссии ЭКОВАС Марсель де Соуза заявил, что лидеры стран Западной Африки предлагают президенту Гамбии "уйти достойно". В случае отказа главы государства сообщество может направить в страну миротворческие войска.
"В сущности, это объявление войны и оскорбление нашей конституции", — сказал Джамме. "Хотел бы прямо заявить, что мы готовы защищать эту страну против любой агрессии… Мое правительство не стало бы делать выбор в пользу такой конфронтации, но защита нашего суверенитета – священный долг для каждого гамбийца-патриота", — добавил он.
Джамме публично заявил, что не принимает результаты недавних выборов и что огорчен серьезными и неприемлемыми нарушениями в ходе электорального процесса. Президент Гамбии собирается оспорить свое поражение на выборах в Верховном суде. Джамме также сообщил, что отказывается уйти в отставку после окончания своего мандата.