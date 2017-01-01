Более тысячи мигрантов попытались проникнуть в Испанию из Марокко

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Более тысячи мигрантов из Центральной Африки в воскресенье хотели проникнуть в испанскую Сеуту, полуанклав на побережье Марокко, попытавшись перелезть через ограждение на границе, передает агентство Рейтер со ссылкой на власти Испании.

Агентство также отмечает, что местный телеканал транслировал запись, как десятки мигрантов залезли на самый верх шестиметрового забора с колючей проволокой в первые часы воскресенья. Однако перелезть через ограждение, по данным агентства, им не удалось, и они были опущены на землю при помощи кранов.

По сообщению агентства, два человека были допущены на территорию Сеуты, где их отвезли в больницу, в то время как всем остальным пришлось остаться в Марокко. Также в ходе воскресных событий пятеро испанских полицейских и 50 со стороны Марокко получили ранения после того, как мигранты стали бросать в правоохранителей камни и металлические прутья.