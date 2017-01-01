В теракте в Стамбуле погибли двое граждан Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 янв — РИА Новости. Два индийских гражданина, в том числе сын бывшего депутата парламента страны, погибли в теракте, произошедшем в новогоднюю ночь в Стамбуле, сообщила глава МИД Индии Сушма Сварадж.

"У меня плохие новости из Турции. Мы потеряли двух граждан Индии в результате стамбульского теракта. Индийский посол направляется в Стамбул. Жертвами стали Абиз Ризви, сын бывшего члена Раджья Сабха (верхняя палата парламента Индии — ред.), и Хуши Шах из Гуджарата", — написала Свараджа в своем микроблоге в Twitter.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. По данным СМИ, люди в костюмах Санта-Клаусов открыли стрельбу из автоматов Калашникова. Губернатор Стамбула Васип Шахин заявил, что атаку совершил террорист-одиночка. По последним данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются.