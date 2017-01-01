Киев сообщил о задержании россиянина, разыскиваемого Интерполом

Главное за 1 января 2017 года (12)

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости. Гражданин России, разыскиваемый Интерполом за причастность к террористической деятельности, задержан в киевском аэропорту "Борисполь", сообщает Госпогранслужба Украины.

По информации пограничников, 35-летний россиянин задержан накануне вечером во время оформления пассажиров рейса "Стамбул-Киев".

"Гражданин Российской Федерации с мая 2014 разыскивался в рамках проведения мероприятий по поиску преступников по линии Интерпола для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с участием в террористической группировке", — говорится в сообщении ведомства.

В погранслужбе отмечают, что задержанный передан полиции.

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