Иракские силы освободили от ИГ более половины восточной части Мосула

© РИА Новости. Рафаэль Даминов Премьер Ирака заявил, что битва за Мосул вошла в решающую стадию Иракские силы освободили от террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) больше половины восточной части города Мосула, ранее захваченного боевиками, сообщает агентство Франс Пресс.

"Более 60%… от восточного Мосула", — заявил агентству высокопоставленный представитель антитеррористического управления Ирака Абдулвахаб Аль-Саади (Abdulwahab al-Saadi).

Накануне премьер-министр и верховный главнокомандующий Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что битва за освобождение Мосула от боевиков вошла в решающую стадию.

Операция по освобождению Мосула от захватившего его в 2014 году ИГ продолжается с октября этого года. В конце декабря иракские военные при поддержке коалиции во главе с США начали новое наступление по нескольким направлениям.