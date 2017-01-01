Иракские силы освободили от ИГ более половины восточной части Мосула
16:2901.01.2017
(обновлено: 16:35 01.01.2017)
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Иракские силы освободили от террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) больше половины восточной части города Мосула, ранее захваченного боевиками, сообщает агентство Франс Пресс.
"Более 60%… от восточного Мосула", — заявил агентству высокопоставленный представитель антитеррористического управления Ирака Абдулвахаб Аль-Саади (Abdulwahab al-Saadi).
Накануне премьер-министр и верховный главнокомандующий Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что битва за освобождение Мосула от боевиков вошла в решающую стадию.
Операция по освобождению Мосула от захватившего его в 2014 году ИГ продолжается с октября этого года. В конце декабря иракские военные при поддержке коалиции во главе с США начали новое наступление по нескольким направлениям.