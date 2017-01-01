В Афганистане силовики за сутки ликвидировали по меньшей мере 49 боевиков

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Военные Афганистана за сутки ликвидировали по меньшей мере 49 боевиков в различных провинциях страны, говорится в сообщении, опубликованном министерством обороны страны в субботу.

В ходе операций, проходивших при поддержке авиации и артиллерии, в провинции Фарах на западе страны был ликвидирован один из местных командиров радикальной группировки "Талибан". Кроме того, в ходе боевых действий ранения получили по меньшей мере 29 боевиков, 10 человек были задержаны.