Минск выразил солидарность с Турцией после теракта в Стамбуле
15:1701.01.2017
(обновлено: 15:52 01.01.2017)
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МИНСК, 1 янв — РИА Новости. Белоруссия осуждает все проявления терроризма и подтверждает солидарность с народом Турции, заявил МИД республики. Свои соболезнования выразил и белорусский президент Александр Лукашенко.
В новогоднюю ночь произошло вооруженное нападение на клуб Reina в Стамбуле. Погибли 39 человек, 69 ранены.
"В Белоруссии с глубокой болью восприняли известие о террористическом акте в Стамбуле в новогоднюю ночь, повлекшем гибель и ранения десятков мирных граждан разных стран. Белорусская сторона решительно осуждает все проявления терроризма и подтверждает солидарность с дружественным народом Турции", — говорится в заявлении белорусского внешнеполитического ведомства.
Подчеркивается, что в Минске искренне сочувствуют родным и близким погибших, желают скорейшего выздоровления пострадавшим.
Соболезнования главе Турции Тайипу Эрдогану в связи с терактом в ночном клубе в Стамбуле выразил белорусский президент Лукашенко. "Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, родным и близким погибших в результате теракта в Стамбуле", — говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера.
О терактах в Турции в 2016-2017 годах читайте в справке >>
Теракт в ночном клубе в Стамбуле
Террорист застрелил полицейского перед входом в клуб, затем вошел внутрь и открыл беспорядочную стрельбу.
По данным здания Hurriyet, в помещении находились 700-800 человек.
Жертвами нападения стали как минимум 39 человек. Еще 69 получили ранения.
По предварительным данным, террорист стрелял из автомата Калашникова.
После начала стрельбы люди в панике бежали из клуба, многие прыгали в пролив Босфор.
В результате теракта погибли 16 иностранных граждан.
Губернатор Стамбула Васип Шахин назвал вооруженное нападение на клуб Reina терактом.
Разнится информация о судьбе нападавшего. Британская газета The Guardian со ссылкой на источники в турецком правительстве утверждает о ликвидации террориста, а агентство Рейтер, ссылаясь на главу МВД Турции, сообщает, что поиски убийцы продолжаются.
"Я не видел, кто стрелял, но слышал выстрелы. Моя подружка была на высоких каблуках. Я поднял ее и вынес на своей спине", — написал в Twitter футболист Сефа Бойдас.
"Прежде чем я успела понять, что случилось, мой муж упал на меня. Мне пришлось поднять несколько тел, чтобы выбраться наружу", — рассказала агентству Ассошиэйтед Пресс одна из посетительниц. Ее супруг был ранен при нападении.
По предварительным данным генконсульства РФ в Стамбуле, российских граждан в ночном клубе не было.
Клуб Reina - одно из самых дорогих и популярных заведений Стамбула.
Владелец клуба Мехмет Коджарслан заявил, что американская разведка предупреждала о готовящемся нападении.