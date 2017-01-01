Минск выразил солидарность с Турцией после теракта в Стамбуле

Нападение на ночной клуб в Стамбуле (77)

МИНСК, 1 янв — РИА Новости. Белоруссия осуждает все проявления терроризма и подтверждает солидарность с народом Турции, заявил МИД республики. Свои соболезнования выразил и белорусский президент Александр Лукашенко.

В новогоднюю ночь произошло вооруженное нападение на клуб Reina в Стамбуле. Погибли 39 человек, 69 ранены.

"В Белоруссии с глубокой болью восприняли известие о террористическом акте в Стамбуле в новогоднюю ночь, повлекшем гибель и ранения десятков мирных граждан разных стран. Белорусская сторона решительно осуждает все проявления терроризма и подтверждает солидарность с дружественным народом Турции", — говорится в заявлении белорусского внешнеполитического ведомства.

Подчеркивается, что в Минске искренне сочувствуют родным и близким погибших, желают скорейшего выздоровления пострадавшим.

Соболезнования главе Турции Тайипу Эрдогану в связи с терактом в ночном клубе в Стамбуле выразил белорусский президент Лукашенко. "Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, родным и близким погибших в результате теракта в Стамбуле", — говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера.

О терактах в Турции в 2016-2017 годах читайте в справке >>