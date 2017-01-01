В Латвии вступают в силу поправки о лояльности педагогов

РИГА, 1 янв – РИА Новости. Так называемые поправки о лояльности к закону об образовании, которые оговаривают случаи, когда нелояльные государству педагоги могут лишиться работы, вступают в силу с 1 января 2017 года в Латвии.

Кабинет министров 10 ноября передал на рассмотрение в Сейм одобренные во втором чтении поправки к закону об образовании, предложенные министром образования и науки Карлисом Шадурскисом, уточнив случаи, когда можно увольнять с работы нелояльных государству педагогов. Такое решение было принято без учета возражений оппозиционных политиков. Сейм утвердил этот законопроект в трех чтениях, а президент одобрил.

Выступавший перед депутатами Шадурскис заявил, что любому, кто "дружит с логикой и здравым смыслом, ясно, что нелояльные конституции люди не могут работать педагогами".

Председатель комиссии Сейма по образованию, культуре и науке Илзе Винькеле ("Единство") заявила, что эти поправки являются проявлением неуважения к педагогам и парламенту, так как они не обсуждались в педагогическом сообществе. Она назвала их "неуместными и несвоевременными".

Законопроект разработан с целью "предотвращения рисков для интересов государства и общества, которые могли бы возникнуть из-за противоправных действий руководителя учебного заведения или педагога, нелояльного Латвии и ее конституции", а также ограничения нерационального использования средств госбюджета.