СМИ узнали, граждане каких стран погибли при атаке на клуб в Стамбуле

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Граждане Саудовской Аравии, Марокко, Ливана и Ливии погибли в результате теракта в ночном клубе в Стамбуле, жертвами которого стали 39 человек, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на министра семьи и социальной политики Турции.

"(Есть погибшие — ред) из разных стран – Саудовской Аравии, Марокко, Ливана и Ливии ", — заявил министр семьи и социальной политики Фатма Бетюль Саям Кайя, которого цитирует агентство Франс Пресс

Как сообщил представитель МИД Иордании, в результате атаки погибли три гражданина страны, четверо пострадали, передает агентство Petra. МИД Туниса сообщил, что жертвами теракта также стали двое выходцев из страны. По данным марокканского агентства MAP, ранения в результате стрельбы получили трое марокканцев.

Ранее сообщалось, что жертвами атаки также стал гражданин Бельгии и гражданка Израиля, четыре гражданина Ливана получили ранения.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Террорист в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу из автомата. По последним данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 были ранены, поиски нападавшего продолжаются.