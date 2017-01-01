Евросоюз соболезнует семьям погибших при теракте в Стамбуле

Нападение на ночной клуб в Стамбуле (77)

БРЮССЕЛЬ, 1 янв — РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз соболезнует семьям жертв теракта в Стамбуле и желает скорейшего выздоровления раненым, говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и еврокомиссара по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнеса Хана.

В кратком документе отмечается, что "Стамбул вновь стал мишенью смертоносного нападения".

"Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям и друзьям жертв и желаем скорейшего выздоровления всем раненым", — заявили Могерини и Хан.

В свою очередь, представительство ЕС в Турции "решительно осудило теракт в Стамбуле".

"ЕС поддерживает Турцию в ее борьбе с терроризмом", — сообщило представительство в Twitter.

EU stands with #Turkey in its fight on terror. (2/2) — EU Delegation Turkey (@EUDelegationTur) 1 января 2017 г.

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О терактах в Турции в 2016-2017 годах читайте в справке >>