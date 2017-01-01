Евросоюз соболезнует семьям погибших при теракте в Стамбуле
14:4901.01.2017
(обновлено: 15:46 01.01.2017)
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БРЮССЕЛЬ, 1 янв — РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз соболезнует семьям жертв теракта в Стамбуле и желает скорейшего выздоровления раненым, говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и еврокомиссара по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнеса Хана.
В кратком документе отмечается, что "Стамбул вновь стал мишенью смертоносного нападения".
"Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям и друзьям жертв и желаем скорейшего выздоровления всем раненым", — заявили Могерини и Хан.
В свою очередь, представительство ЕС в Турции "решительно осудило теракт в Стамбуле".
"ЕС поддерживает Турцию в ее борьбе с терроризмом", — сообщило представительство в Twitter.
О терактах в Турции в 2016-2017 годах читайте в справке >>
Теракт в ночном клубе в Стамбуле
Террорист застрелил полицейского перед входом в клуб, затем вошел внутрь и открыл беспорядочную стрельбу.
По данным здания Hurriyet, в помещении находились 700-800 человек.
Жертвами нападения стали как минимум 39 человек. Еще 69 получили ранения.
По предварительным данным, террорист стрелял из автомата Калашникова.
После начала стрельбы люди в панике бежали из клуба, многие прыгали в пролив Босфор.
В результате теракта погибли 16 иностранных граждан.
Губернатор Стамбула Васип Шахин назвал вооруженное нападение на клуб Reina терактом.
Разнится информация о судьбе нападавшего. Британская газета The Guardian со ссылкой на источники в турецком правительстве утверждает о ликвидации террориста, а агентство Рейтер, ссылаясь на главу МВД Турции, сообщает, что поиски убийцы продолжаются.
"Я не видел, кто стрелял, но слышал выстрелы. Моя подружка была на высоких каблуках. Я поднял ее и вынес на своей спине", — написал в Twitter футболист Сефа Бойдас.
"Прежде чем я успела понять, что случилось, мой муж упал на меня. Мне пришлось поднять несколько тел, чтобы выбраться наружу", — рассказала агентству Ассошиэйтед Пресс одна из посетительниц. Ее супруг был ранен при нападении.
По предварительным данным генконсульства РФ в Стамбуле, российских граждан в ночном клубе не было.
Клуб Reina - одно из самых дорогих и популярных заведений Стамбула.
Владелец клуба Мехмет Коджарслан заявил, что американская разведка предупреждала о готовящемся нападении.