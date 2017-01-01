Среди погибших при нападении на клуб в Стамбуле оказалась гражданка Израиля

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что израильтянка погибла в результате теракта в ночном клубе в Стамбуле, жертвами которого стали 39 человек, передает агентство Рейтер.

Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что в результате теракта пострадала одна израильтянка, еще одна считалась пропавшей без вести.

Согласно уточненным данным, в теракте погибла 19-летняя израильтянка Лианн Нассер (Leanne Nasser). Как сообщают местные СМИ, она находилась в стамбульском клубе во время происшествия с тремя друзьями, одна из которых пострадала в результате атаки.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Террорист в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу из автомата. По последним данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 были ранены, поиски нападавшего продолжаются.