При теракте в Турции погиб гражданин Бельгии

Нападение на ночной клуб в Стамбуле (90)

БРЮССЕЛЬ, 1 янв — РИА Новости, Владимир Добровольский. Гражданин Бельгии погиб в результате теракта, произошедшего в новогоднюю ночь в Стамбуле, сообщил глава бельгийского МИД Дидье Рейндерс.

"К сожалению, мы опасаемся, что один наш гражданин погиб при теракте в Стамбуле", — написал Рейндерс в Twitter

В свою очередь, издание Soir со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Бельгии сообщает, что у погибшего было двойное — бельгийское и турецкое — гражданство.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Погибли 39 человек, включая 16 иностранцев, 69 были ранены.

О терактах в Турции в 2016-2017 годах читайте в справке >>