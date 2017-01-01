В Бахрейне во время нападения вооруженных людей на тюрьму погиб полицейский

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Полицейский погиб во время нападения вооруженных людей на тюрьму в Бахрейне, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

"Несколько осужденных террористов сбежали из тюрьмы", — говорится в сообщении министерства, опубликованном в Twitter, где также отмечается, что полицейский постарался не допустить бегства преступников.

Силы безопасности организовали поиск беглецов и тех, кто совершил нападение, отмечает агентство.

Нападение произошло на тюрьму Джау, расположенную к югу от столицы города Манама, в воскресенье. Министерство не сообщило о числе нападавших и беглецов.