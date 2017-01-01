РСТ: теракт в Стамбуле нанес удар туристической привлекательности Турции

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости/Прайм, Ирина Нехорошкина. Очередной теракт в Стамбуле, который был совершен в новогоднюю ночь, нанес удар по туристической привлекательности турецкой столицы, сообщила в воскресенье РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Стамбул направление чисто экскурсионное, а в свете событий, которые периодически происходят в Турции и в Стамбуле в частности, можно утверждать, что то направление сейчас не в топе спроса", — сказала собеседница агентства.

"Полагаю, что россияне в Стамбуле есть, но это в основном не организованные туристы. Сейчас продолжится тенденция, когда люди сильно задумаются, ехать ли им в Турцию. Я имею в виду не пляжное направление, а именно экскурсионные туры. Те, кто купили туры, отказываться от поездок, скорее всего, не будут, но те, кто только планировали такое путешествие, сильно задумаются", — считает Тюрина.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Террорист в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу из автомата. По последним данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 были ранены, поиски нападавшего продолжаются.

Начальник Управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму Светлана Сергеева подтвердила информацию о том, что в новогоднем теракте в Стамбуле россиян среди пострадавших не было.

"Ростуризм в очередной раз напоминает о своих рекомендациях россиянам, отправляющимся за рубеж, где говорится, как важно соблюдать меры безопасности и стараться избегать посещения мест, где предполагается большое скопление людей", — сказала она.