СМИ: выживший в теракте у стадиона в Стамбуле погиб при нападении на клуб
14:1201.01.2017
(обновлено: 14:16 01.01.2017)
20706349
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Одной из жертв атаки на ночной клуб в Стамбуле стал мужчина, переживший 10 декабря двойной теракт рядом с городским стадионом, в котором погибли более 40 человек, пишет издание Daily Sabah.
Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. По данным разных СМИ, люди в костюмах Санта-Клаусов открыли стрельбу из автоматов Калашникова. Губернатор Стамбула Васип Шахин уточнил, что атаку совершил террорист-одиночка. По последней информации, в результате нападения погибли 39 человек и 69 получили ранения.
Сотрудник охранной службы Фатих Чакмак находился на службе в тот момент, когда террорист ворвался в помещение клуба, пишет газета.
10 декабря в одном из центральных районов Стамбула Бешикташ рядом со стадионом "Водафон Арена" через полтора часа после окончания футбольного матча между местным "Бешикташем" и "Бурсаспором" из Бурсы произошел взрыв заминированного автомобиля. Взрывное устройство было приведено в действие с помощью дистанционного управления, когда рядом с заминированной машиной находился автобус с полицейскими, которые обеспечивали охрану футбольного матча и уже покидали район стадиона. Чакмак в тот день также был среди тех, кто следил за безопасностью на спортивном мероприятии, отмечает издание.
Позже глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил о втором взрыве также в районе стадиона, который совершил террорист-смертник. В результате двойного теракта погибли 44 человека, в том числе 38 полицейских. Ответственность за теракт взяла на себя курдская радикальная группировка "Ястребы свободы Курдистана".
Теракт в ночном клубе в Стамбуле
Террорист застрелил полицейского перед входом в клуб, затем вошел внутрь и открыл беспорядочную стрельбу.
По данным здания Hurriyet, в помещении находились 700-800 человек.
Жертвами нападения стали как минимум 39 человек. Еще 69 получили ранения.
По предварительным данным, террорист стрелял из автомата Калашникова.
После начала стрельбы люди в панике бежали из клуба, многие прыгали в пролив Босфор.
В результате теракта погибли 16 иностранных граждан.
Губернатор Стамбула Васип Шахин назвал вооруженное нападение на клуб Reina терактом.
Разнится информация о судьбе нападавшего. Британская газета The Guardian со ссылкой на источники в турецком правительстве утверждает о ликвидации террориста, а агентство Рейтер, ссылаясь на главу МВД Турции, сообщает, что поиски убийцы продолжаются.
"Я не видел, кто стрелял, но слышал выстрелы. Моя подружка была на высоких каблуках. Я поднял ее и вынес на своей спине", — написал в Twitter футболист Сефа Бойдас.
"Прежде чем я успела понять, что случилось, мой муж упал на меня. Мне пришлось поднять несколько тел, чтобы выбраться наружу", — рассказала агентству Ассошиэйтед Пресс одна из посетительниц. Ее супруг был ранен при нападении.
По предварительным данным генконсульства РФ в Стамбуле, российских граждан в ночном клубе не было.
Клуб Reina - одно из самых дорогих и популярных заведений Стамбула.
Владелец клуба Мехмет Коджарслан заявил, что американская разведка предупреждала о готовящемся нападении.